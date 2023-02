La reforma de la ley 'solo sí es sí' planteada por el PSOE ha generado una gran polémica. Elizabeth Duval se ha sumado a las crítica en Al Rojo Vivo, dejando claro que "no hay que tratar a la gente como idiota".

La escritora ha asegurado no entender la medida que han planteado, ya que cree que no ayudará a resolver el problema de las rebajas de penas que se están produciendo. "Proponen un endurecimiento de las penas que no va a afectar, por la misma dinámica del Código Penal, a ninguna de esas rebajas", ha explicado. Elizabeth Duval ha indicado que esta solución solo ayudará a "endurecer las condenas futuras".

Además, ha destacada que otro de los problemas planteados es que esta reforma "crea una distinción entre agresiones con violencia o sin violencia" algo que "modifica lo que era el núcleo de la ley".

Ante esto, la escritora se ha hecho una pregunta en el programa: "¿Qué se está consiguiendo con una reforma que busca endurecer a futuro pero que no resuelve nada de algo que ya es un problema del presente?".