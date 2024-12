Elizabeth Duval, a Garamendi : "Quien ya ve su jornada reducida es el que tiene mejores condiciones, al trabajador corriente no le llega"

Después de que Yolanda Díaz y los sindicatos hayan firmado un acuerdo para la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas sin la presencia de la patronal, que no forma parte del pacto, Antonio Garamendieste acuerdo. El presidente de la CEOE asegura que se trata de un modelo "dictatorial" y "populista" de Trabajo para sacar adelante la reducción de jornada.

"Más allá de acusar a los demás de modelos dictatoriales, lo que está defendiendo en el fondo es un modelo oligárquico". "Si estamos en una situación en la que en tantos convenios ya existe esa reducción de jornada, donde las horas que se trabajan ya son inferiores a las 37,5 de las que se quieren llevar por ley, ¿cuál es el dramatismo de reducir la jornada laboral?", se pregunta la portavoz de Sumar, que insiste: "¿cuál es el dramatismo de llevarlo a través de la ley?".

Por eso, Duval afirma que "lo que se teme o no se quiere hacer es beneficiar a todas esas personas" con problemas en sus condiciones laborales. Y es que la política recuerda que "en España tenemos un problema grave con las horas extras y no remuneradas y con una mayor vigilancia en la Inspección de Trabajo": "La reducción no solo repercute en que haya personas que vean la jornada reducida sino en toda esa gente en trabajos parciales que vean mejores condiciones de trabajo".

"El problema es que quienes ya ven su jornada reducida son funcionarios o personas que trabajan en consultorías y sectores de oficinas, que ya tienen mejores condiciones laborales", explica Duval, que insiste en que, sin embargo, "al trabajador corriente no le llega". "Sobre todo, porque por parte de la patronal no quieren que llegue", destaca Duval, que explica que "el problema que ha habido es que el Gobierno se ha sentado con sindicatos y patronal lanzando propuestas", pero "han caído en saco roto ni se han presentado propuestas alternativas". "Ahí puede que los partidos de derechas como PNV sean más serios de lo que lo está siendo la patronal", concluye.