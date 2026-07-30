Elizabeth Duval analiza la petición de Ceuta de "emergencia nacional" por la migración: "Es una crisis que hay que gestionar con Europa, no de forma aislada en España"

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado la petición de "socorro" al Gobierno en la que ha pedido la "emergencia nacional" por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días. La filósofa y escritora Elizabeth Duval lo analiza en este vídeo.

La filósofa y escritora Elizabeth Duval reacciona a la petición de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta al Gobierno central. Vivas ha trasladado la petición de "socorro" al Gobierno en la que ha pedido la "emergencia nacional" por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad en los últimos días.

De este modo, reclama también al Ejecutivo que asuma el "mando único" con acciones "contundentes" que respondan a una crisis de "esta magnitud y naturaleza". El presidente de Cueta ha señalado que en la última semana han llegado aproximadamente unas 1500 personas, casi el 2% de lo que supone la población total de la ciudad y por eso le ha llevado a solicitar la emergencia nacional, esto es, que sea un mando único el que gestione toda esta situación.

"Hay una responsabilidad dentro de esto, y creo que tiene que ver con explicarlo, porque cuando la gente oye esta discusión, en distintos casos: en los incendios, con la inmigración, hablan de emergencia nacional, puede creerse que lo que se está haciendo es desestabilizar o hasta hacer una crítica a cuál es el modelo de Estado de las comunidades autónomas, cuando no se trata de eso ni va de eso, va de una cosa que es de gestión", afirma Duval.

Por otro lado, subraya también que "hay una cosa preocupante", en todo esto y es que "se transmite a la gente la creencia o el afecto de que vivimos una situación de urgencia o emergencia permanente en relación con todo".

Es cierto que esto es una crisis, pero "es una crisis en la que vivimos hace muchísimo tiempo que hay que aprender a gestionar y que hay que gestionar con Europa y no aisladamente desde España", concluye Duval.

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