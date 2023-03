El próximo 2 de abril hay convocado un acto de Sumar, la plataforma cívico-política liderada por Yolanda Díaz. Un evento que se celebrará sin que se haya llegado a un acuerdo con Podemos. De hecho, desde la dirección del partido ya han comunicado que no participarán en el acto.

Sin embargo, hay miembros de Podemos que sí que han mostrado su apoyo a Yolanda Díaz y que no han dudado en asegurar que estarán presente en ese día en el que probablemente anuncie su candidatura.

Elizabeth Duval ha analizado en Al Rojo Vivo la división que hay dentro del partido, dejando claro que ahora habría que hacerse una pregunta importante cuando decimos que no le apoyará: "¿a qué parte de Podemos nos estamos refiriendo?".

La escritora ha dejado claro que decir que no le apoyan no es del todo correcto, ya que hay miembros que sí que estarán presentes. "Hay un grupo dirigente que esta enquistando en esa posición de negociación y que ya ha declarado su voluntad de no estar", ha indicado, incidiendo en que no es una opinión compartida por todos.

Elizabeth Duval ha recordado que este no es el único tema que genera división dentro del partido. "Si se dan 800 guerras internas por el control de lo que queda del aparato interno dentro del partido, lo que hay que preguntarse es qué parte de Podemos va a estar o si es posible hablar de un podemos unitario", ha recalcado.