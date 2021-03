Cristina Almeida ha conectado con Al Rojo Vivo desde la plaza Clara Campoamor de Madrid, que "aunque tenga otro nombre -ha dicho- para ella siempre será "la plaza de Clara". Allí ha salido a "pasear" con las mujeres de El Club de las 25, que ella preside.

"Aquí estamos y no somos como los del Atleti, aquí venimos ordenadas a hacer un homenaje nuestras históricas en la plaza de Clara Campoamor, aunque tenga otro nombre, pero para nosotros es la plaza de Clara, ella nos dio el voto y ahora nos quieren quitar la voz", ha dicho.

Almeida ha asegurado que, aunque no se han podido manifestar con normalidad, sí han salido para reivindicar el feminismo: "Ellas fueron, nosotras somos y otras serán, porque el feminismo es una carrera de relevos y nosotros no nos lo damos a empujones como en el Wanda Metropolitano, pero nos la damos con cultura, com amistad y con mucha solidaridad".

La sorpresa ha llegado a mitad de conexión cuando el grupo de mujeres reunidas ha interpretado la jota 'Si las mujeres mandasen' de la Zarzuela Gigantes y Cabezudos. Puedes verlo en el vídeo que acompaña estas líneas.