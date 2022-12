"Alberto Garzón me ha mandado un 'telegram' en el que mantiene su posición del 'trasfuguismo'", destaca Gaspar Llamazares en Al Rojo Vivo. Además, el portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de Asturias destaca su respuesta al coordinador de IU: "Le he dicho que si no hay una rectificación de la injuria de 'tránsfuga', no voy a hablar con alguien que me injuria".

El político destaca que "igual lo que molesta en IU es que IU Asturias tenga buenas expectativas electorales" después de la pérdida de votos que han sufrido en Andalucía. Además, el político destaca que no se quiere "ir de Izquierda Unida pero reclamo mi derecho a estar en una organización política dentro de IU como el mismo Garzón hace".

Gaspar Llamazares, sobre la polémica interna en Izquierda Unida: "Debemos diferenciarnos de la política de confrontación de Podemos"