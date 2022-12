Para el periodista Ernesto Ekaizer, el revuelo que se ha formado en torno al ministro de Educación se puede denominar: "operación salvar al soldado Wert''. Zarzuela no confirma que las palabras del Rey a Rajoy en la Fiesta Nacional aludiesen al ministro. Según Ekaizer, "una mínima declaración de Zarzuela sobre el ministro, obligaría a Mariano Rajoy a cesar a Wert".

Ernesto Ekaizer ha recalcado que, tras el incidente, el Gobierno ha intentado ''demostrar que el problema de Cataluña es un problema central del sistema educativo español''. "Wert ha quedado muy tocado tras sus declaraciones", ha señalado Ekaizer. El ministro de Educación, por su parte, no se ha disculpado por sus palabras. "No me arrepiento de lo que he dicho".