Los sindicatos con representación en Iberia han convocado huelga para los días 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre, contra el plan de reestructuración planteado por la compañía, que implica el despido de 4.500 trabajadores. El colectivo de pilotos no se sumará a las jornadas de huelga.

Ernesto Ekaizer ha explicado que la intención de reestructurar la empresa viene de lejos. "Es un planteamiento radical y me da la impresión de que pensaban que, en el contexto actual de crisis, iban a poder llevarlo a cabo sin resistencia por parte de los trabajadores", ha explicado Ekaizer.

Según el periodista, el éxito de la huelga general convocada por los sindicatos ha fortalecido la capacidad de protesta de los trabajadores de Iberia. "Los sindicatos, que estaban totalmente desprestigiados dentro de la compañía, se han puesto al frente. Iberia va a ser un test muy importante".

Para Carmelo Encinas será una huelga muy dura ya que, al durar tantos días, el conflicto se puede recrudecer. "El hecho de que los pilotos no se sumen a la huelga no cambia mucho la situación, pues el servicio no se podrá ofrecer con normalidad".