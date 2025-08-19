Ahora

Incendios forestales

Duval, sobre el PP: "Ha estado aliándose con formaciones políticas negacionistas del cambio climático"

La escritora critica que el "principal aliado" del PP haya sido un partido que niega el cambio climático, destacando que esto podría explicar por qué en muchas comunidades se han recortado las partidas para combatir los incendios.

Duval, sobre el PP: "Ha estado aliándose con formaciones políticas negacionistas del cambio climático"

Elizabeth Duval ha recordado que en Extremadura, en un primer momento, la competencia de la gestión forestal "se entregó a Vox", hasta que ellos decidieron irse.

De esta forma, ha destacado que se le encargó la gestión de los incendios "a un partido que decía que la culpa de que se produjesen era del fanatismo ecológico y las políticas verdes".

La escritora ha criticado que el PP haya estado "aliándose" en los últimos años con formaciones políticas "negacionistas del cambio climático" que ante la pregunta de si habría un pacto de Estado de prevención "dirían que no". "Echarían más leña al fuego, esos han sido sus principales aliados", ha añadido.

De hecho, ha indicado que cree que esto también explica que en otras comunidades autónomas lo que hayamos visto sea que se han recortado las partidas destinadas a combatir los incendios.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El Valle de Valdeón se salva de las llamas, el incendio de Jarilla sigue desbocado y desalojan siete localidades más en El Bierzo
  2. El fuego como arma política: líderes del PP piden más medios mientras su portavoz reconoce que no queda material por desplegar
  3. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | Trump asegura que ya está organizando una reunión entre Putin y Zelenski "en un lugar por determinar"
  4. El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos
  5. La lucha contra las estafas telefónicas: estas son las técnicas más usadas por los delincuentes digitales
  6. El caso de Diego Fernández Lima: 40 años desaparecido hasta que un derrumbe reveló sus restos