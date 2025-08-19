Duval, sobre el PP: "Ha estado aliándose con formaciones políticas negacionistas del cambio climático"

La escritora critica que el "principal aliado" del PP haya sido un partido que niega el cambio climático, destacando que esto podría explicar por qué en muchas comunidades se han recortado las partidas para combatir los incendios.

Elizabeth Duval ha recordado que en Extremadura, en un primer momento, la competencia de la gestión forestal "se entregó a Vox", hasta que ellos decidieron irse.

De esta forma, ha destacado que se le encargó la gestión de los incendios "a un partido que decía que la culpa de que se produjesen era del fanatismo ecológico y las políticas verdes".

La escritora ha criticado que el PP haya estado "aliándose" en los últimos años con formaciones políticas "negacionistas del cambio climático" que ante la pregunta de si habría un pacto de Estado de prevención "dirían que no". "Echarían más leña al fuego, esos han sido sus principales aliados", ha añadido.

De hecho, ha indicado que cree que esto también explica que en otras comunidades autónomas lo que hayamos visto sea que se han recortado las partidas destinadas a combatir los incendios.