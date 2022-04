Para Antonio Maestre, el escándalo de los contratos de material sanitario debe acabar "con Elena Collado fuera" del Ayuntamiento de Madrid "y con Almeida detrás". En una dura intervención en Al Rojo Vivo, el periodista se muestra muy crítico con el "papanatismo" del alcalde de Madrid en el escándalo de los contratos de material sanitario y las comisiones millonarias de Luis Medina y Alberto Luceño.

"Hay que ser pánfilo", añade Maestre, "si no delincuente", para no haberse percatado de que ha ocurrido una posible estafa. "Si no te están estafando, tienes que tener la intuición de que lo están haciendo", afirma.

Además, el periodista lamenta que para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid solo se necesite "que el primo del alcalde te dé un teléfono y tener nobleza en el nombre". "Esfuerzo, valor y mérito no tienen; pero contactos tienen muchos, se ha demostrado", zanja.