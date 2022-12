Luis de Guindos opina que sí. “La economía española tenía un problema hace un año que ahora se ha modificado. Nadie creía en las cifras de la economía, las de los bancos o del sector público. Hoy eso está cambiando y ahora hay muchas más confianza porque se creen que la economía española está mejorando su competitividad”.

El economista José Carlos Díez recuerda que la agencia Eurostat “acaba de revisar la cifra de déficit amenazando con no firmar las cuentas. Los mercados compran la deuda pública porque ha habido un cambio en el Banco central Europeo, pero también compran la deuda portuguesa, la irlandesa y la de todos los países”.

“Nuestros bancos no emiten en los mercados internacionales. La economía americana entra en recesión en diciembre de 2007 y la recesión en Estados Unidos dura un año y medio. Este es el origen y el epicentro de toda la crisis. La economía española lleva seis años de crisis, por lo tanto algo está pasando en Europa que no pasa en el resto del mundo.

“En España tienes que hacer esfuerzos para no desaprender lo que sabes de economía. En los manuales de economía, ningún objetivo de política es que no te rescaten, el objetivo ha de ser tener una tasa de paro baja. Además, creo que Rajoy no se ha enterado, pero España está rescatada. Tenemos un programa de financiación de la Troika y los hombres de negro viven en España”, explica el economista.