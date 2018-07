Pérez Henarez: "La trama Gürtel es un basurero untado en brillantina"

Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato, ha insistido en que "no ha cometido ningún delito" a su salida de la Audiencia Nacional. "Yo creo que mi exmujer es inocente", ha declarado un escurridizo Sepúlveda a los medios. Mientras, en el Congreso, Ana Mato defendía su inocencia e insistía en que no tiene intención de dimitir porque "no tiene nada que ocultar". Antonio Miguel Carmona sostiene que "las casualidades no existen en este país" y que por tanto "la gente debería dimitir por su propio pie".

Para Antonio Pérez Henares, "la trama Gürtel es un basurero untado en brillantina" y defiende que es necesario que "ese basurero" se despeje totalmente. El periodista cree que fue un "error tremendo" no despedir a Sepúlveda "fulminantemente". Pérez Henares sostiene que "con los indicios que existen la situación de Ana Mato en el Gobierno es insostenible" y apunta que no tardará en producirse un cambio de Gobierno.

Salomé García cree que el Partido Popular no ha hecho limpieza en la corrupción, por mucho que presuma de ello en el Congreso. "Que el PP diga que son pioneros en la lucha contra la corrupción me parece una tomadura de pelo".