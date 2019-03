Pérez Henares: "Hemos hecho los deberes y ajustes necesarios"

El FMI considera que la reforma laboral es insuficiente y reclama otra reforma para abaratar el despido. Asegura que para bajar unos niveles de paro "inaceptables", lo que hay que hacer es reducir el salario de los trabajadores. Además, recomienda que se baje el dinero que se cotiza a la Seguridad Social, y que se compense la bajada con una subida de impuestos.

Antonio Miguel Carmona apunta que España no puede ser más competitiva con salarios bajos. "Lagarde quiere que 10 de cada 10 contratos sean precarios. El contrato de trabajo en España es tan temporal que se pueden hacer contratos de un día". Carmona insiste en que el problema es que no hay demanda, que la gente no compra. "Es imposible flexibilizar más el mercado laboral".

Antonio Pérez Henares cree que la cuestión no está en abaratar el despido, sino en abaratar el coste de contratación. "El FMI será mucho FMI, pero nosotros somos nosotros. Hemos hecho los deberes y los ajustes necesarios. No hay que hacerle ni caso al FMI".

Salomé García insiste en que la fórmula del FMI no ha funcionado. "No podemos tener más tipos de contrato en este país. Tenemos 175.000 parados más en mayo de 2013 que en mayo de 2012. No vivamos en la fantasía de que esto está funcionando".