Marhuenda: "Vidal-Quadras siempre ha sido profundamente desleal"

El eurodiputado Alejo Vidal-Quadras solicita su baja del Partido Popular tras 30 años de militancia en el partido. "Yo no he cambiado, pero me encuentro obligado a irme para seguir en el mismo sitio". Vidal-Quadras ha confirmado que fichará por la nueva formación Vox de "forma inmediata".

Francisco Marhuenda se esperaba la marcha de Vidal-Quadras del partido, pero reconoce que es "peligroso" para la imagen del PP. "La marcha de Vidal-Quadras es previsible, coherente con alguien que siempre ha sido profundamente desleal. Yo he vivido su traición a Jorge Fernández Díaz, quien le hizo portavoz parlamentario de la nada".

Marhuenda señala que Vidal-Quadras era tan amigo de Fernández Díaz que acudía a cenar a su casa sin avisar, "sin embargo no dudo en traicionarlo en cuanto pudo por su ambición". El periodista ha recriminado a Mariano Rajoy que no hubiera sacado a Vidal-Quadras antes de las listas. "Rajoy está pagando ahora el haber sido buena persona con alguien desleal que se lo debe todo al PP".