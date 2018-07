Marhuenda asegura que ante la situación provocada por el extesorero, él lo “habría echado directamente”.A la pregunta de si cree que Bárcenas está chantajeando al PP, Marhuenda responde: “Yo conociendo a Rajoy, me parece insólito, no me lo puedo creer porque Rajoy no tiene nada que esconder”.

Sin embargo, el director de ‘La Razón’ añade que “Hay una responsabilidad última de quien lidera el partido. Si yo fuera presidente del partido lo que haría sería limpiar eso”.