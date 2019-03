Évole: "Entre todos le hacen a Podemos un auténtico campañón"

DESTACA LA BAJA INTENCIÓN DE VOTO DEL PSC

Jordi Évole ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que desconoce si es "parte de esas fuerzas del mal que anuncia Rajoy" y ha explicado que son las demás fuerzas políticas las que le están poniendo las cosas fáciles a Podemos. "Si fuese un dirigente de la formación de Pablo Iglesias me quedaría en casa, no saldría. Cada vez que hablaran de mí, me estarían dando votos".