Esther Palomera: "El abogado de Urdangarin podría ser sustituido"

Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres no han pagado la fianza impuesta por el juez Castro. El plazo terminó a medianoche. Ahora, el juez requiere una relación de bienes al duque de Palma y Torres para embargarlos. Pueden ser acciones, dinero en efectivo o propiedades, los bienes embargados para hacer frente a la cantidad de 8,1 millones de euros.

"No me sorprende que no hayan pagado. Estoy seguro que esto forma parte de la estrategia de la defensa", ha explicado Ernesto Ekaizer. El periodista cree que la declaración de la Infanta bajo la condición de imputada es un elemento de coherencia y credibilidad del sumario. "Creo que es probable que la infanta Cristina sea imputada".

Esther Palomera ha afirmado que "el abogado de Urdangarin podría no llegar al día 23, según se rumorea". Ekaizer ha recordado que Mario Pascual Vives no es penalista y sostiene que "detrás del letrado puede estar otro bufete de abogados".

Para Eduardo Inda es "indignante" que el duque de Palma no haya pagado la fianza "teniendo en cuenta el patrimonio que tiene". "Están insultando a los ciudadanos permanentemente, no puede salir afirmando que la fianza le va a provocar un injusto empobrecimiento".