Carmona: "Ignacio González no negociará, sólo le importa hacer negocio"

La Asamblea de Madrid aprueba la Ley de Medidas Fiscales, que avanza en la privatización sanitaria. Antonio Miguel Carmona sostiene que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no negociará con los facultativos médicos y seguirá adelante con su plan de privatización de la sanidad. "Lo importante para él es el negocio. No se trata de un plan de ahorro". El periodista afirma que la sanidad privada cuesta un 20% más que la pública.

Nativel Preciado cree que Ignacio González no se rendirá, pero los médicos tampoco. "El personal sanitario no está dispuesto a pasar por el aro de no tener las cuentas claras". Según Eduardo Inda, la sanidad y los hospitales no se están privatizando, sólo se está privatizando la gestión porque no hay dinero.