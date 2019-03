Carlos Cúe: "No deberíamos permitir que el presidente no dé explicaciones"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura sobre el 'caso Bárcenas' y la condena a Carlos Fabra que "respeta y acata lo que digan los tribunales de Justicia".

Carlos Cúe cree que es imposible vender que la condena de Fabra no tiene ninguna consecuencia política. "Fabra ha sido una persona referente absoluto del PP de Valencia, y no es necesario ningún análisis político para saberlo. Fabra era el hombre que más mandaba en Castellón y con el que Rajoy ha tenido una relación muy estrecha".

El periodista recuerda que durante la crisis de Camps, Carlos Fabra fue el interlocutor natural entre el Gobierno central y Valencia. "Es rídiculo que Rajoy trate de convencer de que la condena a Fabra no es relevante".

Cúe denuncia que el presidente del Gobierno pueda decidir, de forma individual, no dar explicaciones sobre algo importante. "El Gobierno no facilita su tarea a los medios de comunicación, nos lo ponen muy difícil. No deberíamos permitir que el presidente no diga nada".