El Supremo ha acordado abrir causa penal para investigar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, actual eurodiputado por delitos de terrorismo y muchos dudan de si la imputación del político catalán puede afectar la polémica ley de amnistía. Sin embargo, Daniel Basteiro ha señalado en Al Rojo Vivo que cree "que saldrá adelante la Amnistía".

"Las negociaciones han sido muy discretas, no ha habido una utilización de los medios para presionar a la otra parte negociadora y esto suele ser una buena indicación", ha indicado el experto a Ferreras. Además, el periodista ha hecho hincapié en la importancia de que se apruebe la ley, subrayando que "la amnistía no es imprescindible para que halla legislatura pero es vital para que no este bloqueada"

En este sentido, también ha hecho referencia a "la ofensiva que estamos viviendo estos días, por tierra mar y aire, muy por encima de lo que se aplicaría el propio PP a si mismo, contra el presidente del Gobierno y medio Consejo de Ministros", señalando, "esto hace cohesionar a aquellos que tienen interés de que halla amnistía". Tal y como explica el periodista, interesa principalmente al Partido Socialista y a Puigdemont.