Daniel Basteiro explica qué hará el Gobierno: "No contempla presentar los Presupuestos porque no tiene los apoyos"

Daniel Basteiro, corresponsal político de Bloomberg en España, pone el foco en la situación del gobierno con unos presupuestos que cada vez parecen más difíciles de alcanzar. En Al Rojo Vivo, afirma: "No creo que haya un exceso de presidencialismo, lo que ocurre es que el parlamento está muy fragmentado, con intereses contrapuestos y muy concretos, que son difíciles de reconciliar, ya que a veces las votaciones se basan en criterios que no tienen nada que ver con el texto que se somete a consideración".

Además, comenta sobre las declaraciones de la portavoz Pilar Alegría, quien afirmó que el gobierno no presentaba los presupuestos "para no hacer perder tiempo al Congreso", algo que Basteiro no coincide. "Se remiten muchas leyes al Congreso que, muchas veces, no salen, pero eso no significa que sea una pérdida de tiempo", señala.

Antonio García Ferreras también opina sobre las palabras de Alegría: "No puedo entender que lo haya verbalizado de esa manera, me genera un desconcierto total".

Basteiro concluye: "El gobierno tiene la obligación constitucional de presentar los presupuestos, pero no cuenta con los apoyos necesarios". Y termina diciendo que, en su opinión, "ahora mismo el gobierno no contempla llevarlos a cabo".