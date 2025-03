Yolanda Díaz se une a la presión del PP para que el Gobierno presente los PGE: "Hay margen"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha intensificado la presión sobre el PSOE para que el Gobierno cumpla con su obligación de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En una entrevista, Díaz insistió en que el Gobierno debe esforzarse en sacar adelante los presupuestos, subrayando que en política "no hay nada imposible". Además, expresó que, si no se logran apoyos, el presidente del Gobierno debe explicar sus esfuerzos al Congreso. En cuanto a la tributación del SMI, Díaz confía en que no se vete la propuesta de Sumar para eximir de impuestos las rentas de 16.500 euros al año, buscando un acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

De esta forma, Díaz sigue la línea del PP, después de que hace unos días Alberto Núñez Feijóo le enviase un mensaje a Sánchez recordándole que es su "deber constitucional" presentar los PGE.

"El Gobierno de España tiene la obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Y digo más, tiene la obligación de intentar sacarlos adelante. Nosotros somos muy claros. Si hay un documento que esboza el proyecto de país que el Gobierno quiere, es este", ha defendido Yolanda Díaz en una entrevista en 'La noche en 24 horas' de TVE.

La vicepresidenta ha insistido en que en política "no hay nada imposible" y ha pedido al Gobierno no "rendirse" con la aprobación de los presupuestos. "Creo que hay margen. Primero, hay obligación de presentar los Presupuestos; y dos, hay que intentarlo. El Gobierno de España no se debe rendir", ha enfatizado.

Para Díaz, los gobernantes tienen "obligaciones" y, en el caso de no conseguir apoyos del Congreso para aprobar las cuentas, el presidente del Gobierno "tendrá que comparecer" y explicar que lo ha "intentado. "Esto es la política. También tenemos deberes", ha asegurado.

En esta misma línea, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ya reclamó esta mañana que el Ejecutivo tiene que cumplir su obligación de presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado y animó al PSOE a que en el seno de la coalición presente su propuesta de cuentas públicas para negociarlas con su socio.

La ministra ha recordado que negociar "no es ceder", dejando claro que ella "no se rinde jamás". "No hay nada imposible", ha destacado. Un momento que también ha aprovechado para cargar contra el PP, lamentando que "no esté a la altura del país". "Feijóo no va a gobernar España mientras esté secuestrado por Vox", ha asegurado.

Tributación de IRPF en el SMI

Por otro lado, preguntada por si Hacienda veta finalmente la proposición de Sumar para que el SMI no tribute, la ministra ha confiado en no llegar a ese momento, recalcando que "prácticamente la unanimidad" de la Cámara, desde el BNG y ERC hasta el PP, "entienden que las rentas salariales de 16.500 euros al año deben de estar exentas".

A su vez, Díaz ha contrapuesto la posición del Ministerio de María Jesús Montero con el pacto del Partido Socialista en Euskadi con el PNV para "la exención en rentas salariales de hasta 19.000 euros". "Entiendo que los trabajadores y las trabajadoras vascos tienen los mismos derechos que los españoles", ha subrayado.

La vicepresidenta ha insistido en buscar un acuerdo en el seno del Gobierno, adelantando además que ha trasladado en las últimas horas una propuesta a la ministra María Jesús Montero para negociar y buscar un punto en común. "Llevamos desde el día que ella anunció esta posición en los medios de comunicación intentando alcanzar un acuerdo. Desde luego por nosotros no va a ser", ha dicho.

De esta forma, ha dejado claro que la voluntad de Sumar es "llegar a un acuerdo". "No es justo que rentas tan pequeñas tributen como se pretende hacer por parte de Hacienda", ha recalcado.

Díaz ha confesado que cree que nunca se deberían haber llegado a este punto, dejando claro que, pese a todo, tiene una buena relación con María Jesús Montero. "Nos queremos mucho", ha subrayado.