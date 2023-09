La investidura de Alberto Nuñez Feijóo se da por perdida, es por ello que Juanma Moreno y Esperanza Aguirre han hecho un llamamiento a los diputados del PSOE para que se "rebelen", marcando y alentando así la sombra del "transfuguismo". Ante esto, el periodista Daniel Basteiro, director de InfoLibre, ha comentado, en Al Rojo Vivo, que sin duda ésta sería la única solución para que el PP gobierne.

"Estamos hablando de algo a la desesperada, que es una traición del partido (PSOE) para ver si así Feijóo gobierna", asegura el periodista animando a recordar "de dónde venimos": "El PP iba a arrasar en estas elecciones, que no le iba a hacer falta ni Vox y no tiene mayoría no con Vox".

"¿Qué queda de todo?", pregunta Basteiro. "Una movimiento a la desesperada: Feijóo sólo puedes aspirar a ser presidente si diputados del PSOE traicionan al partido". En el video podemos ver al completo el análisis en el que además recuerdo el "tamayazo" de 2003 en la Comunidad de Madrid. "Experiencia hay".