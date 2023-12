El periodista económico José María Camarero responde claro en Al Rojo Vivo sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) : "Aproximadamente , subirá, y hay pacto, un 4%, esta cifra sería lo que está moviendo en las negociaciones, aunque los sindicatos piden un 5%".

No obstante, señala también el experto, "hay un aspecto que no podemos olvidar y es que los empresarios lo que quieren más allá de la subida del SMI, es que se actualicen los contratos que tienen con la Administración Pública, porque esos contratos implica también un dinero que no se ha revisado o actualizado cuando ha subido la inflación"

Y sin esa premisa, sin esa actualización de los contratos, "parece que los empresarios no entrarían en la ecuación del diálogo social para pactar un SMI que estarían en torno al 4% de cara al próximo enero de 2024", insiste Camarero.