Juan Carlos I y Felipe VI han enfriado su relación desde que el primero decidiera marcharse a Abu Dabi ante la polémica de sus presuntos negocios ocultos en el extranjero que investiga la Fiscalía.

Así lo afirma Carmen Enríquez, periodista especializada en la Casa Real, en una conversación con Al Rojo Vivo. En este sentido, la experta incluso avanza que padre e hijo "habitualmente no hablan", ni en llamadas telefónicas ni por ninguna otra vía.

Según Enríquez, la clave de este aumento de las distancia reside en "las circunstancias" que causaron que Juan Carlos se tuviera que marchar: "Felipe tuvo que hacer frente a una situación muy incomoda y arriesgada para la Corona, cuando no había tenido conocimiento ni parte", apunta la periodista. De este modo, según le cuentan fuentes de Zarzuela, solo han compartido una conversación "en unos pocos momentos".

¿Cuándo volverá Juan Carlos I a España?

Enríquez ha confirmado la intención del monarca emérito de volver a España. Sin embargo, también establece un matiz: "Él será el que decida si vuelve o no", un hecho por el que, ha recalcado, solo regresaría a España si pudiera confirmar que no hay problemas judiciales contra su figura.

"La razón por la que no vuelve es porque él mismo tiene que asegurarse de que no va a producirse ninguna sorpresa desagradable. Ya ha hecho dos regularizaciones fiscales, pero se habla de una tercera, que todavía no se ha aclarado", ha señalado la experta.

Aun así, Enríquez también ha detallado cuál es la situación actual del emérito en los Emiratos Árabes, y aunque reconoce que está "en una cárcel de oro", apunta que "se debe sentir bastante solo".

"Los días son muy largos. Es verdad que está en una jaula de oro, en el sentido de que no le falta nada material ni asistencia en sus necesidades de salud. Pero, evidentemente, ahí no tiene a sus amigos habituales y por mucho que puedan hablar ahora yo creo que eso no es suficiente", sentencia, recalcando que el Juan Carlos es una persona "extremadamente sociable" que, difícilmente, "podrá estar contento allí".