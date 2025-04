Gonzalo Miró considera "un error" la demanda del rey emérito a Revilla: "Remueves aguas que no estaban encima de la mesa..."

Miró cree que Revilla y Don Juan Carlos han tenido "una decepción mutua". "Me da la sensación de que esto en la opinión pública no va a tener al rey como ganador, sino que la gente se va a poner más al lado de Revilla", ha expresado.

Gonzalo Miró ha hablado en La Roca sobre la demanda del rey emérito a Miguel Ángel Revilla, y ha destacado que "esto no se había visto nunca". "Me llama la atención y no sé si es la mejor idea de todas. Este tipo de demandas, cuando no las ganas, no traen nada bueno", ha advertido, tras lo que ha expresado que tiene la "sensación de que esto es una decepción mutua".

"Revilla ha sido bastante exigente con el rey emérito, porque le tenía mucho cariño y admiración, y todo lo que se ha sabido en estos últimos años del rey es lo que ha hecho que Revilla se haya desahogado como lo ha hecho en los platós de televisión. Y me da la sensación de que a Juan Carlos le ha pasado un poco lo mismo. Tenía un aprecio personal por Revilla y le decepciona mucho que haya sido él quien realmente haya puesto las cartas encima de la mesa como lo ha hecho", ha opinado el colaborador, quien considera "un error" la demanda.

En este sentido, Miró ha subrayado que "con todo el derecho que tiene el rey de defender su honor, como cualquier otro ciudadano", considera que esto "es un error". "No sé hasta qué punto algo de lo que ha dicho es para que condenen a Revilla como culpable. Me da la sensación de que esto en la opinión pública no va a tener al rey como ganador, sino que la gente se va a poner más al lado de Revilla", ha manifestado, tras lo que ha destacado que "lo más importante" por lo que él considera que "esto es un error es porque vuelves a remover unas aguas que no estaban encima de la mesa".