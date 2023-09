Jenni Hermoso ha declarado ante la Fiscalía y ha formalizado su denuncia a Rubiales por el beso no consentido. La jugadora ha indicado que se sintió vulnerada y ha dejado claro que fue víctima de una agresión.

Miguel Ángel Campos desvela cuál es ahora el paso que debe seguir la Fiscalía. El periodista ha indicado que ya se están preparando para iniciar la acción penal en los juzgados correspondientes. En concreto, se espera que en un periodo corto de tiempo se presente esta querella y ya tendrá que ser un juez quien decida si la admite a trámite.

El periodista ha desvelado que se espera que este proceso pueda finalizar en unos meses.

Además, Miguel Ángel Campos ha recalcado que ahora hay que preguntarle a la RFEF qué quiere hacer, señalando que tienen la opción de personarse en la causa como perjudicado, argumentando que se ha visto dañada su imagen.

Por otro lado, en cuanto a Luis Rubiales, ha explicado que presentar esta querella no tendrá ninguna consecuencia para él. "Hay que distinguir la vía penal de la administrativa", ha destacado, confesando que no podrá ser inhabilitado hasta que no se dicte sentencia.

El periodista ha señalado que, mientras esto sucede, la otra opción para que no ejerza como presidente de la RFEF es que la FIFA reedite su suspensión.