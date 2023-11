Pepe Álvarez, secretario general de UGT habla en directo con Al Rojo Vivo y analiza las protestas y manifestaciones de ultraderechistas contra la ley amnistía en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. También en Valladolid, Sevilla, Badajoz o Toledo.

"Hay que respetar la democracia y ayer (lunes 6 de noviembre) se sobrepasó un línea. No son ciudadanos anónimos. Son partidos políticos. Es la extrema derecha que no respeta la democracia. Y la democracia es esperar a que el Parlamento vea si tiene un candidato para investir o no", afirma Álvarez.

En cuanto a las negociaciones entre PSOE y Junts, sostiene el secretario general de UGT que hay que "acelerar el proceso porque necesitamos cuanto antes un gobierno", aunque matiza que es complejo y difícil pero "es necesario abordarlo cuanto antes", insiste Álvarez.