Tras conocer todas las contracciones que en los dos últimos días están mostrando tanto Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, como su equipo, incluida la consellera de Interior, Salomé Pradas, La periodista de El Plural, Loreto Ochendocalifica, en directo desde Valencia para Al Rojo Vivo, que esta situación política es algo totalmente "inexplicable".

"No hace más que mentir, cada cosa que dicen se desmiente al minuto, pero aquí no pasa nada, aquí no dimite nadie", critica la periodista "Se han agarrado al cargo y al puesto aunque sean unos inútiles y unos ineptos en la gestión; una gestión que ha costado vidas", añade visiblemente afectada.

Por otro lado, y en cuanto a las labores de reconstrucción que se está haciendo en los pueblos más afectados por esa DANA que asoló la provincia el pasado martes, 29 de octubre, asegura que estuvo hace dos días en Paiporta y estaba "como estaba Benetúser al tercer día de la DANA. Benetúser, ahora, comparado con Paiporta es Nueva York", confiesa Ochando. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.