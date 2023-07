Ante las declaraciones de hoy lunes de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, sobre la insistencia de que gobierne la lista más votada, la sindicalista Afra Blanca ha reprochado al PP que "no se puede soplar y sorber". Y lo argumenta con todas aquellas veces en las que el PP ha gobernado no siendo la lista más votada.

Y algunas de esas veces, según enumera Blanco son las siguientes: cuando el PSOE ganó las elecciones autonómicas de enero de 2019 en Andalucía pero gobernó finalmente el PP de Juanma Moreno junto con los apoyos Ciudadanos y Vox. O igualmente, cuando en las elecciones autonómicas y municipales de 2019 en la Comunidad de Madrid y en la cuidad de Madrid, respectivamente, el PSOE fue en ambas la fuerza más votada y finalmente gobernó también en ambas el PP de Díaz Ayuso y Martínez Almeida; o el ejemplo más reciente de María Guardiola del PP, que fue investida presidenta de la Junta de Extremadura con los apoyos de Vox, pese a que el PSOE de Fernández Vara fue la fuerza más votada.

De este modo Blanco indica al PP que "sería honesto reconocer que hay una dinámica que mantiene y registra la Constitución, que es la de quién tiene opciones de gobernar y de sumar. Y hoy por hoy este PP no tiene opciones de sumar, no sólo por el tipo de campaña que ha tenido durante estos últimos 4 años sino porque muchas fuerzas no se quieren sentar con sus socios de Vox".