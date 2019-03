"De la crisis se sale trabajando más y ganando menos", y otras 'ocurrencias' de Díaz Ferrán

SOBRE LA CRISIS, LOS ERE Y AIR COMET

El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, dejó una larga lista de 'ocurrencias', a lo largo de los cuatro años en los que se mantuvo en el cargo. Una de las más destacadas fue su receta para salir de la crisis: "De la crisis se sale trabajando más y ganando menos". También opinó sobre los ERE: "Es necesario que los ERE sean rápidos, no se eternicen y que no necesiten la autorización previa de la administración". E incluso, sobre su propia aerolínea: "Si viera esta situación desde fuera, probablemente no habría elegido Air Comet para volar a ningún sitio".