El diputado de ICV, Joan Coscubiela, ha hablado en ‘Al Rojo Vivo’ sobre el informe de la Agencia Tributaria en relación a las donaciones hechas al Partido Popular. Según ha dicho, “es difícil encontrar un día del año en el que no aparezca un escándalo vinculado al Partido Popular”.



En este contexto, Coscubiela ha apuntado que “el señor Rajoy se encuentra escondido detrás de una cortina de humo” a pesar de que “compareció el 1 de agosto de 2013 y dijo que se había equivocado”. No obstante, el diputado subraya que “el propósito de enmienda del Presidente no aparece por ningún lado” porque “continúa equivocándose cada día”.



“Rajoy ampara a todos aquellos que han ejecutado acciones de corrupción bajo su protección, bajo la protección del Partido Popular”, ha denunciado Joan Coscubiela. Además, ha añadido que esta corrupción “ha nacido en sus faldas”, por lo que, según ha respondido, “el señor Rajoy tiene responsabilidades políticas”.



En relación al informe de la Agencia Tributaria, ha advertido de los riesgos de que “se utilice el Estado para tapar la corrupción, algo escandaloso”. Coscubiela ha argumentado, frente a la comparación del PP con Cáritas que “Cáritas reparte alimentos entre los niños y, sin embargo, el PP reparte sobres entre sus dirigentes y financia obras de sus locales con dinero oscuro”.