Compromís critica que Mazón "empieza a tenerle miedo a los valencianos": "Ha venido ya más de visita a Madrid que a la Horta Sud"

"No tiene explicación" La portavoz en el Congreso de los Diputados de la formación valencianista, Águeda Micó, critica "que a estas alturas [Mazón] pensaba que ya habría pasado todo", por lo que "solo se hablaría de reconstrucción".

Desde Compromís lo tienen claro. "Carlos Mazón no tiene vergüenza". Así lo ha señalado este martes en Al Rojo Vivo su portavoz en el Congreso de los Diputados, Águeda Micó, quien además ha subrayado que el todavía president de la Generalitat Valenciana "empieza a tener miedo a los valencianos y a las valencianas". Unas palabras que llegan tras los sucesivos gritos de 'Mazón dimisión' que recibe en prácticamente todos los actos públicos, puesto que "la gente está muy enfadada".

En esa línea, ha criticado que "Mazón ha venido ya más de visita a Madrid que a la Horta Sud o a la ribera de Valencia", las zonas más afectadas por la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre. "Eso es lo que no tiene ningún sentido, que un presidente no de le la cara con 227 muertes sin saber todavía que pasó aquel día", ha denunciado Micó, a lo que ha añadido que " es capaz de venir [en referencia a la capital] y solo decir que 'mentiras' y rebatir cuestiones que ya están claras", incluso para la jueza que instruye el procedimiento judicial para esclarecer responsabilidades.

Precisamente, en ese proceso judicial se escuda Mazón para evitar dar información sobre qué hacía y dónde estaba aquella tarde, para lo que de todas formas, Micó considera "no tiene explicación". Además, ha destacado que este martes la Diputación de Valencia celebraba una comisión de investigación en la que la vocal de su grupo en la cámara provincial le ha cuestionado a su presidente 'popular' por el momento en el que president llegó al CECOPI el pasado 29 de octubre.

Entonces, Micó ha asegurado que según le ha relatado su compañera de formación, Vicente José Mompó "ha dicho que cree que [Carlos Mazón] llegó hasta más tarde de las 20.10": "Ósea que, posiblemente, el president de la Generalitat no llegó ni en el momento en el que se estaban enviando las alertas" para la población, ha advertido la diputada de Compromís.

De esta manera, no ha dudado en reiterar que "los valencianos, después de 227 fallecidos, necesitan como mínimo saber qué estaba haciendo su presidente, mientras la gente se ahogaba en sus coches y en sus trabajos". Sin embargo, Micó tiene que claro que Mazón "no quiere que se sepa, porque esa comida no era comida, era merienda cena". Por ello, subraya que "lo que estaba haciendo era inexplicable porque cuatro meses después nos estemos enterando de que llegó más tarde".

Incluso, la diputada se atreve a vaticinar que "que a estas alturas él pensaba que ya habría pasado todo", por lo que "solo se hablaría de reconstrucción" que además, podría llevar a cabo "dándole contratos a sus amiguitos". De hecho, insiste que Mazón pensaba en "ganar dinero él y los suyos". Tal es la indignación que Micó ha asegurado que en el Congreso también se celebrará una comisión de investigación "no van a poder controlar" desde el Partido Popular (PP), como sucede en la del Senado.