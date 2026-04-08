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Cembrero analiza el alto al fuego entre Irán y EEUU: "Irán es consciente de que son ellos quienes controlan el estrecho de Ormuz"

El periodista analiza el alto el fuego entre EEUU e Irán y sostiene que Trump ha encontrado una salida política: "Pakistán le ha dado una puerta que necesitaba". Y advierte: "No será provisional, sino definitiva".

Cembrero

El periodista Ignacio Cembrero analiza en Al Rojo Vivo el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán tras meses de escalada iniciada a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Washington e Israel. Un paréntesis que no implica una desescalada total, ya que Israel mantendrá sus ataques.

Para el periodista, la clave está en la oportunidad política que ha encontrado Donald Trump: "El primer ministro de Pakistán le ha proporcionado una puerta de salida que necesitaba por muchos motivos, sobre todo por política interior". Y va más allá: "No creo que sea una puerta provisional, sino definitiva".

Cembrero pone el foco en cómo interpreta Teherán este escenario: "Es una negociación que, según los iraníes, parte de un plan de diez puntos. Lo interpretan como una victoria". En ese sentido, considera que el resultado devuelve el tablero a la casilla inicial, pero en peores condiciones: "Volvemos a la situación del 26 de febrero, cuando se cortan las negociaciones, pero con algo mucho más grave".

Ese cambio, explica, es estratégico: "Hoy Irán es plenamente consciente de que controla el estrecho de Ormuz, y eso es casi más importante que tener el arma nuclear".

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