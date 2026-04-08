Juanma Lamet: "Los españoles no entendemos a un desequilibrado político y mental como es Trump"

El periodista de 'El Mundo' critica el papel del PP ante la guerra con Irán: "Ha ido arrastrando los pies desde el inicio". Ahora, señala, empieza a alinearse con el sentir mayoritario de la sociedad española "porque no le quedaba otra".

El periodista de 'El Mundo', Juanma Lamet, ha reflexionado sobre el papel del PP ante la guerra con Irán, el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y la influencia de José María Aznar.

"Es obvio que Feijóo mantiene una relación muy estrecha con Aznar y, además, se está 'aznarizando' con el tiempo. Pero en este caso concreto, el Partido Popular ha ido arrastrando los pies desde el inicio. Creo que eso ha quedado bastante claro", señala.

Lamet destaca que el partido empieza ahora a ajustar su postura: "Está comenzando a alinearse más con el sentir mayoritario de la sociedad española. Probablemente no le quedaba otra, pero le ha faltado contundencia porque los españoles no entendemos a un desequilibrado mental y político como es Donald Trump en una guerra ilegal".

En cuanto a Vox, marca diferencias: "Es distinto. En el caso de Vox hay menos matices. Es el partido más proisraelí de Europa, como han señalado tanto ellos como el Likud. Ahora queda por ver cómo le afecta el giro de Trump, que empieza a penalizarles. Habrá que observar cómo influye esto en adelante".

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