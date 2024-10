La presidenta de la Comunidad de Madrid no acudirá a la reunión en La Moncloa con el presidente del Gobierno que estaba prevista para este viernes dentro de la ronda con todos los presidentes autonómicos. Isabel Díaz Ayusoha afirmado que esta decisión viene a raíz de que Pedro Sánchez la "difamara" en el Congreso de los Diputados y, al día siguiente, en Bruselas. "He estado en todas las reuniones de los presidentes del PP que han pasado por Moncloa y todas empezaban con una especie de justificación de por qué estaban ahí porque Ayuso ya había dicho que no iría", explica Carlos Cué.

El periodista destaca que estos presidentes afirmaban tener muchas discrepancias con Sánchez, pero "representan a varios millones de personas con problemas y el presidente del Gobierno tiene alguna parte de la solución a esos problemas". Por eso, Cué recuerda que Ayuso ha plantado a Sánchez, pero "pide financiación y que le resuelva problemas todos los días al Gobierno". "No puedes estar todo el día quejándote y cuando tienes la oportunidad de ir al presidente del Gobierno" no vas, critica el periodista.

"Es un despropósito político, económico y administrativo", explica Cué, que insiste en que la decisión de Ayuso al que más daño hace es a Feijóo. Por otro lado, el periodista recuerda que "no es lo mismo llamarte dictador que decir que hay corrupción detrás de su novio". "Es verdad que la palabra corrupción no es la adecuada, porque no es un caso en el que esté la Administración Pública, pero las palabras de Sánchez son las de 'delincuente confeso'", recuerda Cué.

"¿Cuántos de esta mesa hemos defraudado a Hacienda 350.000 euros?, ¿lo vamos a normalizar?", pregunta el periodista en referencia a los problemas legales de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.