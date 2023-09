El PP exhibe músculo horas antes de la investidura. Desde la formación presumen de que el acto en la plaza Felipe II de Madrid ha sido "el mayor acto político de la historia de la democracia". Un hecho que pone en duda el periodista Carlos Cué desde el plató de Al Rojo Vivo, donde también ha analizado el significado de este evento en el que el líder del PP se mostró a la ciudadanía como líder de la oposición a apenas horas de presentarse a la investidura.

"Yo he estado en actos políticos del PP bastante más grandes que el de ayer", ha destacado el periodista, que ha indicado que el PP ha conseguido "reinventarse": "Vamos a hacer una investidura del líder de la oposición. Esto no ha pasado nunca porque nunca había pasado que un partido gane las elecciones pero no tenga suficientes votos para ganar".

En este sentido, ha indicado que "Feijóo no dejó la Xunta de Galicia con mayoría absoluta y el PSOE muy débil para venir a Madrid a ser líder de la oposición". "Feijóo vino a un congreso de unidad para ganar las elecciones, que es lo que decían todas las encuestas. Tiene una semana difícil", ha sentenciado.

No obstante, el periodista ha reconocido que "el acto de ayer es un refuerzo de la figura política de Feijóo en un momento complicadísimo". Si bien advierte: "La derecha española tiene mucha facilidad para sacar a mucha gente a la calle. Sobre todo en Madrid, pero esa es la parte fácil. Lo difícil es que eso produce una reacción en la izquierda de movilización que Rajoy ya vio en 2008. Rajoy, después de la derrota de 2008, llega a la conclusión de que la derecha está movilizadísima, pero es limitada. La única manera de que llegue al poder es que amplíe su espacio, que es lo que Feijóo venía a hacer y no está haciendo". Así, sentencia: "La manifestación de ayer tiene el perjuicio de que deja a Feijóo arrinconado en la derecha".