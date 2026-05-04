Carlos Cué: "Incluso detestando Trump, políticamente, a Pedro Sánchez, España es lo suficientemente fuerte como para que no se haya atrevido a dejarla fuera del G20"

Carlos Cué reacciona al último movimiento de EEUU: no ha invitado a Carlos Cuerpo a a la primera reunión de ministros de Economía del G-20 en Washington, pero no ha dejado del todo fuera a España. "Pese a todo, no se ha atrevido", sostiene el periodista.

Según informa el periodista Carlos Segovia, de El Mundo, Trump no pierde ocasión ya de criticar abiertamente al Gobierno español. "Y eso en una persona como Trump tiene consecuencias. Ya las está teniendo. Ha pasado inadvertido, pero la represalia de España en el G20 es importante. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha sido ya invitado a la primera reunión de ministros de Economía del G-20 en Washington".

Sin embargo, el argumento de EEUU, explica el periodista, es "no le han relegado del toda España en el G-20 porque Sánchez ha sido invitado a la de Miami en diciembre, pero con peor estatus que Polonia, cosa que no había ocurrido en toda la historia del G-20 (...) Y esto tiene un impacto diplomático y económico importante".

Ahora bien, según asegura, por su parte, el periodista de El País, Carlos Cué, según cómo se mire: "Trump detesta a Pedro Sánchez. No hay ninguna discusión, pero precisamente se puede mirar de la otra manera: incluso haciendo todo el daño que puede hacer, porque quiere hacerle daño, porque políticamente le detesta, España es lo suficientemente fuerte como para que Trump no se haya atrevido a dejar a España fuera del G20".

Y como dice contundente Antonio García Ferreras: "Si para ello [para que Carlos Cuerpo vaya a la reunión] tenemos que decir que 'hay que machacar a Gaza' y 'que viva Netanyahu', pues prefiero que nos dejen".

Pero incluso diciendo España, insiste Cué, "que es lo que más le molesta a Trump, que lo de Netanyahu es un genocidio, que lo de Gaza es un desastre o que lo de Irán es un destre, incluso diciendo todo eso España, el Gobierno español tiene la fuerza suficiente como para que ni siquiera Trump se atreva". "A mí me parece muy relevante eso", concluye el periodista.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.