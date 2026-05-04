Carlos Cué analiza la declaración de Ábalos sobre Koldo: "El problema es que lo convirtió en el personaje central del ministerio"

Carlos Cué analiza la declaración de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo y subraya su reconocimiento de la cercanía con Koldo García, al que definió como "su sombra" y premió por lealtad.

El periodista de 'El País' Carlos Cué ha analizado la declaración de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo por la trama de corrupción de las mascarillas. Durante su comparecencia, el exministro reconoció la estrecha cercanía de Koldo García, a quien definió como "su sombra las 24 horas del día" y aseguró haber recompensado por su lealtad.

Cué va subraya la dimensión del vínculo: "Fue mucho más que eso. Ese es uno de los grandes problemas del caso: cómo alguien como Koldo llegó a tener tanto peso. Ábalos intenta presentar su incorporación como un favor, como si simplemente lo colocara".

Y añade una reflexión clave: "Es cierto que empezó como chófer y que, por los servicios prestados, fue ganando espacio. Pero el problema es que terminó convertido en una figura central dentro del ministerio, con un enorme poder para hablar en nombre del ministro. Y luego pasó lo que pasó. La responsabilidad de Ábalos es, desde luego, políticamente enorme y también penal".