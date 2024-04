El periodista Carlos E. Cué, de El País, explica que cuando ERC negoció la investidura con Pedro Sánchez sacó el referéndum de la negociación porque con el "referéndum dentro no había negociación posible". Se metió dentro del acuerdo la amnistía, pero no el referéndum, aunque es cierto -sostiene Cué- que Sánchez decía que no a la amnistía y después la hubo.

Y si se sacó el referéndum fue porque "el PSOE dijo que era una línea roja", explica el periodista. Pero también por "otra cosa muy importante de la cual nos olvidamos sistemáticamente", añade Cué. Y es que "el independentismo no tiene ahora la fuerza que tuvo hace 6 años para hacer un referéndum a las bravas, salió fatal pero lo cierto es que hubo una movilización espectacular, todos los medios internacionales pendientes..."

Pero eso ya no existe, insiste el periodista: "El independentismo no tiene la fuerza que tuvo y tanto es así que lo que está planteando Aragonés no es un referéndum como en 2017 sino un referéndum pactado que además en La Moncloa le dicen que no porque lo que hemos pactado es la amnistía". En el video podemos ver su análisis.