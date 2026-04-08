Carlos Cué destaca el impacto del juicio Ábalos, Koldo y Cerdán en el PSOE: "La imagen que deja este juicio es terrorífica"

El periodista de 'El País' analiza el impacto del caso que involucra a Ábalos, Koldo y Aldama, destacando el desgaste que genera en el PSOE y criticando la defensa del Gobierno: "Que no sea nuevo no lo hace menos horroroso ni menos desgastante".

El periodista de 'El País', Carlos Cué, ha analizado el impacto del caso que afecta a Ábalos, Koldo y Aldama subrayando el fuerte desgaste que está provocando en el PSOE.

Durante su intervención, Cué ha cuestionado algunas de las prácticas que se están conociendo en el marco del proceso judicial. "No tiene ni pies ni cabeza que un partido en el Gobierno gestione gastos en metálico cuando lo habitual, tanto en empresas como en la administración, es hacerlo por transferencia", ha señalado, destacando que este tipo de operativa resulta anómala desde el punto de vista de la transparencia.

El periodista ha subrayado además la dificultad del PSOE para contener el impacto político del caso: "Por tanto es muy complicado para el PSOE frenar ese golpe. La imagen que deja este juicio es terrorífica y va a ser terrorífica todos los días, porque los personajes son terroríficos".

En este sentido, Cué ha puesto el foco en algunos de los detalles que están saliendo a la luz durante el proceso: "El detalle de cómo colocaban a las novias del ministro, ya solo eso, la facilidad con la que se colocaban en puestos de empresas públicas… que si era la sobrina… son cosas de un chusco".

Asimismo, ha destacado el efecto añadido de otros elementos del caso: "Si encima le añadimos el factor prostitución, que no es menor, que estamos hablando de un partido que es el PSOE, que está proponiendo la abolición de la prostitución…".

Finalmente, Cué ha resumido el impacto global del caso en términos de desgaste político: "Es todo horroroso y todo va a ser… Evidentemente va a recuperar. Pero la única a la que se aferra el Gobierno es que no es nuevo. Pero el hecho de que no sea nuevo no hace que deje de ser horroroso y un desgaste brutal".

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