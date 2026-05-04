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Carlos Cué analiza la desvinculación de Sanz Roldán del CNI en el caso Kitchen: "Que la operación existió y que lo sabía todo el mundo no es discutible"

El periodista cuestiona la versión del CNI sobre la operación Kitchen y considera "muy poco creíble" que nadie supiera nada. El periodista insiste en que la operación existió y plantea dudas sobre quién dio la orden.

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El exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ha negado que él o sus subordinados participaran en la operación Kitchen durante su comparecencia este lunes en la Audiencia Nacional. Aseguró que "ni por acción ni por omisión" el servicio de inteligencia llevó a cabo actividades relacionadas con el presunto espionaje a Luis Bárcenas y su familia.

Tras sus palabras, el periodista de 'El País' Carlos Cué reacciona en Al Rojo Vivo con escepticismo: "Es muy poco creíble que nadie supiera nada, que una operación de este calibre se produjera sin conocimiento".

Además, recuerda la posición de la entonces responsable del CNI: "Dijo que no lo había ordenado, pero que tampoco le habían hablado nunca de esta operación. Eso es absolutamente increíble… o directamente falso".

Cué deja en el aire la pregunta clave: "¿Quién ordenó la operación y de quién partió la iniciativa? Porque que la operación existió y que lo sabía todo el mundo, eso no es discutible".

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