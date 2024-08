Carlos Abella, secretario de la Mesa del Turismo, ha reaccionado a las protestas que se han llevado a cabo durante el verano contra el turismo masivo, recordando que este es el "primer sector económico" de nuestro país.

El secretario de la Mesa del Turismo ha confesado que cree que "no estamos equivocando" en este asunto, señalando que "con las cosas del comer, no se juega".

"El turista no tiene la culpa, turistas somos todos", ha destacado, indicando que no podemos cometer la "hipocresía" de decir que no queremos que vengan pero luego ir nosotros a otros destinos. "No seamos hipócritas", ha pedido.

De esta forma, ha defendido que estamos "dirigiendo mal el tiro", recalcando que el turista es el que "nos da de comer". Carlos Abella ha aclarado que deben ser las administraciones públicas las que tienen que hacer los deberes para que esa convivencia del turista con el residente "sea agradable y no existan estos problemas".

"No hay que dirigir las quejas a los turistas que, en el fondo, son los que están pagando la deuda de todos los españoles", ha zanjado.