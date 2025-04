José María Camarero defiende las energías renovables: "Se trata de progreso sí, progreso no"

En el debate sobre las causas detrás del apagón que afectó a España, el periodista ecónomico José María Camarero ha solicitado aclarar los términos: "Lo que no podemos hacer es mezclar debates de renovables sí, renovables no; nucleares sí, nucleares no. No se trata de eso, se trata de progreso sí, progreso no".

Y ha continuado: "Las renovables están aquí para quedarse. Son las que han permitido que el precio de la luz se haya reducido considerablemente en muchas ocasiones".

Sobre la comparecencia de Pedro Sánchez, Camarero ha opinado: "Al presidente del Gobierno le ha faltado señalar que lo que hay que hacer es mejorar la red, optimizar la gestión de todas las centrales que tenemos en España, que son un ejemplo para el resto del mundo".

Finalmente, ha hecho referencia a cuando el presidente mencionó la investigación sobre las compañías eléctricas, asegurando que "está bien que se investigue y se vigile, pero no solo con los operadores privados, sino también con Red Eléctrica".