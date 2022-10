La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha emocionado durante su intervención en Al Rojo Vivo cuando escuchaba la respuesta que ella misma le ha dado en el Congreso de los Diputados al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. "Doy gracias de tener este estado de bienestar", ha expresado emocionada.

"Me he emocionado, me ha salido del alma. Todos conocemos gente que lo ha pasado mal con la pandemia todos conocemos gente que lo está pasando mal. Todos conocemos gente que se está beneficiando de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno", ha expresado la ministra.

Para Calviño es "incomprensible" que haya alguien que no se dé cuenta de todo lo que está haciendo el Ejecutivo por el estado de bienestar. "No hay ni un solo español que no esté beneficiándose de la acción de este gobierno", ha añadido.