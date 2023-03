La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afeado en una llamada telefónica a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, el cambio de sede de la constructora de España a Países Bajos.

"Hablé con él esta mañana. Le he expresado mi rechazo por esta decisión errónea que no comparto en absoluto", ha respondido tajante Calviño en una entrevista en Al Rojo Vivo. A su juicio, la operación que se anunció ayer -la fusión con la matriz holandesa para situar su sede fiscal en Países Bajos- indica una falta de compromiso de la constructora "emblemática" por un país al que "le debe todo".

"En este país tenemos empresas multinacionales de las que todos estamos muy orgullosos, por las que nos hemos volcado a lo largo de décadas. Este país ha invertido, apoyado, el crecimiento de estas empresas internacionales y no comparto una decisión que parece que va en contra del interés y la imagen de nuestro país", ha deplorado la vicepresidenta. "Se trata de una empresa que le debe todo a España y que ha crecido gracias a inversiones públicas financiadas por ciudadanos", ha abundado Calviño.

Preguntada si la razón de la marcha del país es para pagar menos impuestos, Calviño ha asegurado que su departamento va a "analizar con cuidado" los argumentos de la compañía. Igualmente, ha negado que exista "enfado" en el Ejecutivo por el anuncio: "No lo plantearía como una cuestión personal ni del Gobierno", ha insistido. En este sentido, también ha negado que el Ejecutivo al que pertenece no apoye a las empresas y no cree que otras grandes empresas puedan tomar el mismo camino.

Críticas en tromba del Ejecutivo

El Ejecutivo ha salido en tromba a criticar la decisión de la constructora de trasladar su sede social a Países Bajos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha deplorado que la compañía diga "sin rubor" que el traslado responde a la idea de pagar menos impuestos.

"Ferrovial es una empresa muy importante de nuestro país que ha crecido al albur de enormes contratos con la Administración Pública. Le pido compromiso con nuestro país, con España", ha dicho esta mañana.

También la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que le parece "curioso" que la compañía tome esta decisión tras tener unos resultados "no tan buenos" en 2022.