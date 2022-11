Félix Bolaños ha respondido al PP tras las críticas recibidas por el traspaso de las competencias de Tráfico a la Policía Foral de Navarra. Carlos García Adanero (PP) ha acusado al PSOE en el Congreso de darles "la llave para que abandonen Navarra" a las personas que "disparaban" y que "volaron casa cuartel de la Guardia Civil".

"Me ha indignado la intervención que he escuchado y me he rebelado contra la mentira y la demagogia. Esta utilización indigna de las víctimas de ETA, que pone de manifiesto que la derecha no tiene ningún proyecto para España", ha dicho en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Bolaños ha recordado que "la democracia española ganó a ETA hace más de diez años" y ha criticado que "la derecha siga todavía intentando dar lecciones con las víctimas de ETA cuando la ley que protege a las víctimas es del Gobierno de Zapatero".

"El PSOE ha sufrido tanto con el terrorismo y ha luchado tanto, ¿Quién nos va a dar a nosotros lecciones? Esa utilización falsa y demagoga de datos, poniendo el traspaso de las competencias en materia de Tráfico como algo absolutamente indigno, cuando lo pactó Aznar en el año 2000", ha dicho.

"Creo que tenemos que empezar a cuidar la verdad, que no haya mentiras, que no haya demagogia, que no se utilice a las víctimas de ETA en el debate político. El PSOE tiene victimas, ha derramado sangre por luchar por las libertades", ha zanjado.