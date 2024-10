Biden cree que "no habrá una guerra total" en Oriente Medio, sin embargo, el ministro José Manuel Albares alerta de un riesgo total en la región", asegura Antonio García Ferreras. "El ministro, como los demás, vemos que esta escalada cada vez es más peligrosa, y Biden además, no es un juez independiente, sino que forma parte de una de las partes del conflicto, que es Israel", afirma Blas Moreno, codirector y editor jefe de El Orden Mundial.

De hecho, ayer mismo Moreno aseguraba en este mismo programa que no creía que Israel fuera a a atacar las refinerías de petróleo, pero "hoy no lo estoy viendo tan claro; porque veo que EEUU no se muestra tan contundente en condenar esa posibilidad como sí lo está con el programa nuclear", afirma el experto.

Así, refiere Moreno que "le han preguntado a Biden y no se ha sabido responder, como mínimo lo están discutiendo. Y eso, me parece sintomático. Porque Israel no se atiene nunca a razones de EEUU, que además de presionar poco, lo que presiona es totalmente ignorado por Israel. Por lo que yo no descarto ese ataque sobre el sector energético iraní, que sería un golpe muy fuerte para su economía".