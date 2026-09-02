Blas Moreno, sobre Rusia: "La guerra contra Ucrania es una guerra contra la UE, la democracia europea y el modelo político y social de este continente"

Moreno pone el foco en el acelerado aumento de las incursiones rusas en el espacio aéreo europeo: en lo que va de 2026 ya se han registrado 50, frente a las 62 contabilizadas durante los cuatro años anteriores.

Blas Moreno analiza las acusaciones de Alemania contra Putin por el fallido ataque con coches bomba en el aeropuerto de Leipzig y advierte de que la amenaza rusa ya no es una hipótesis de futuro, sino una realidad que afecta directamente a Europa.

"En fin, lo cierto es que el debate ya no es si Rusia va a atacar a Europa o no. Es que ya lo está haciendo desde hace bastante tiempo y cada vez con mayor intensidad", señala.

El periodista recuerda que la guerra de Ucrania trasciende el conflicto entre Moscú y Kiev. "Esta no es una guerra contra Ucrania. Es una guerra contra la Unión Europea, la democracia europea y el proyecto político y social de este continente, al que Rusia se opone abiertamente", sostiene.

Moreno alerta además del aumento de las incursiones rusas en territorio europeo. Entre 2022 y 2025, durante los primeros cuatro años de la guerra, se contabilizaron 62 incursiones aéreas rusas en el espacio aéreo europeo. "En lo que llevamos de 2026 van ya 50. Es decir, esto va mucho más rápido y cada vez es más grave", explica.

A esta cifra se suman más de un centenar de incursiones sospechosas de drones sobre objetivos estratégicos europeos, entre ellos infraestructuras críticas, instalaciones relacionadas con armas nucleares, bases de submarinos y aeropuertos. "No sabemos si son todas rusas, pero la pinta que tiene, en fin, es regular", apunta.

Por eso, Moreno considera que la amenaza no afecta únicamente a Ucrania, los países bálticos, Polonia o Alemania. "Van también contra Francia y el resto de la Unión Europea. Y es muy serio", afirma.

El periodista coincide además con Antonio García Ferreras en su crítica a la respuesta europea y sostiene que la falta de firmeza puede alentar a Putin. "La Unión Europea es cobardica. Putin se crece ante los débiles. Cada vez que alguien le cede un poquito, él lo ve como una invitación a seguir comiendo terreno", afirma.

Frente a esta situación, Moreno defiende una respuesta contundente: "La única manera de responder a esto es la firmeza, la contundencia". Y añade que esa misma estrategia debería aplicarse frente a "la otra amenaza que tenemos en el sur".

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