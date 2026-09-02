Afra Blanco: "Marlaska debe dimitir, tanto si conocía el informe como si no"

Blanco recuerda que la crisis de 2021 ya evidenció el uso de la inmigración por parte de Rabat y advierte de que las nuevas revelaciones pueden marcar un antes y un después con Marruecos.

Tras las declaraciones de Fernando Grande-Marlaska sobre el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que apunta a que Marruecos habría planificado y facilitado la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, la sindicalista Afra Blanco ha cuestionado la respuesta del ministro del Interior. El documento fue entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y ha abierto un nuevo debate sobre la actuación del Gobierno y su relación con Marruecos.

"Ya sea en el escenario en el que efectivamente Marlaska lo sabía o en el que plantea el propio ministro, que es que no lo sabía, en ambos casos se requieren dimisiones. En los dos escenarios hay responsabilidades que asumir", ha señalado Blanco. La colaboradora ha puesto además el foco en la relación de España con Marruecos y en los antecedentes de 2021: "Después de lo sucedido entonces y de que Europa haya planteado y resuelto en diferentes resoluciones que Marruecos instrumentaliza a los seres humanos para desestabilizar Europa y España, la pregunta es qué va a pasar ahora".

Para Blanco, las últimas informaciones obligan a replantear la relación con el país vecino. "Nuestra relación con Marruecos tiene que cambiar después de lo conocido. Yo no tengo dudas sobre lo publicado por María Peral. No nos llamemos a engaños: la relación con el país vecino cambia. Tiene que cambiar. No hay otra", ha defendido. Y ha insistido en que, independientemente de cuál sea la explicación de Marlaska, las responsabilidades deben depurarse: "En el escenario en el que Marlaska lo sabía, se requieren dimisiones políticas. Y en el escenario que plantea Marlaska, de ser cierto, se requieren dimisiones internas".

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